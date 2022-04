FN-chef advares om manglende fredsindsats: FN's fremtid på spil

Guterres bør personligt gøre langt mere for at føre an i fredsforhandlingerne.

Og han bør være klar til at tage større personlige risici for at sikre fred, mener de.

Forfatterne bag brevet består af en række tidligere ansatte, som har været i FN i mange år.

- Det, vi og den bredere offentlighed vil se, er en politisk FN-tilstedeværelse og offentligt engagement, skriver de tidligere ansatte.

De tilføjer, at den større politiske indsats skal være i tillæg til den humanitære indsats, som FN yder i Ukraine.