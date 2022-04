Sri Lankas præsident har erklæret undtagelsestilstand efter uro

Den sydasiatiske østat befinder sig i en slem økonomisk krise. Der er strømafbrydelser i op til 13 timer om dagen, fordi regeringen ikke har nok udenlandsk valuta til at betale for brændstofimport.

Torsdag brugte politiet tåregas og vandkanoner for at sprede folkemængderne tæt på præsidentens hjem. Det skete, efter at de havde sat ild flere politi- og militærkøretøjer.

Sri Lankas minister for turisme, Prasanna Ranatunga, har advaret om, at sådanne protester vil skade de økonomiske udsigter.

- Det største problem, som Sri Lanka står over for, er en mangel på valuta. Og protester af denne karakter vil skade turismen og have økonomiske konsekvenser, har han udtalt.

Hanaa Singer-Hamdy, der er FN-repræsentant i Sri Lanka, har derudover opfordret til tilbageholdenhed fra alle grupper.