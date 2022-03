På kvindernes kampdag skærpede Guatemala straffen for abort

- Mens andre lande fortsætter med at vedtage love, der tillader abort, og love, der fører til den originale families forfald, har det her nu udviklet sig til at være en vigtig lov for Guatemalas samfund, siger Armanda Castillo.

Castillo er et højreorienteret kongresmedlem og en af lovforslagets fortalere.

Med den nye lov kan kvinder, der ”har medvirket til egen abort eller givet samtykke til, at en anden person udfører den”, straffes med ti års fængsel.

Det er over tre gange mere end den nuværende maksimale straf på tre år.