Over 1,5 millioner er flygtet fra krig i Ukraine på ti dage

Mere end 250.000 er flygtet til Moldova fra Ukraine siden krigens begyndelse. Det oplyser Moldovas præsident, Maia Sandu, søndag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hun siger, at landet har akut behov for hjælp fra det internationale samfund til at håndtere de mange flygtninge.

Også andre nabolande til Ukraine som Slovakiet og Ungarn har taget imod en stor del af de ukrainske flygtninge.