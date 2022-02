Ruslands stadigt mere krigeriske adfærd over for Ukraine vil skabe nye udfordringer for de i forvejen pressede luftfartsselskaber.

Det vurderer DI efter at frygten for en russisk invasion af Ukraine er steget de seneste dage. Ifølge Karsten Lauritzen, branchedirektør for DI Transport, vil flyselskaberne begynde at flyve ud