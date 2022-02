Den Afrikanske Union stiller store krav til EU på topmøde

Her opstiller formanden for Den Afrikanske Union, Senegals præsident Macky Sall, i sin åbningstale otte prioriteter for de afrikanske lande.

Mødet mellem EU og Den Afrikanske Union kommer på et tidspunkt, hvor afrikanske lande er dybt utilfredse med vaccinehjælpen fra Europa til Afrika under corona-krisen. Og hvor EU omvendt ønsker at styrke indflydelsen i Afrika, efter at Kina har nedtrappet sine investeringer i de senere år.

Det vil reelt sige, at rundbordssamtalen i lige så høj grad kommer til at handle om de afrikanske landes ønske om at få øget adgang til legal migration fra Afrika til Europas vide uddannelsesprogrammer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltager sammen med lederne for de øvrige 26 EU-lande i topmødet torsdag og fredag. Hun gik til valg på, at oprette et migrationscenter uden for EU for at bremse migrationen. Siden er det dog ikke lykkedes regeringen at finde eksempelvis et afrikansk land, der vil huse centret.

Og spørgsmålet om at stoppe migration har tilsyneladende ikke førsteprioritet for statsministeren på topmødet. Her er Mette Frederiksen i stedet gået efter at blive medleder på rundbordssamtalen om klima. Ifølge Ritzaus oplysninger har Danmark ikke forsøgt at blive mødeleder for samtalen, der også handler om migration.

- Det indgår i vores arbejde, ligegyldigt hvor vi er henne, så mon ikke det bliver diskuteret på mødet de næste dage, sagde Mette Frederiksen forud for topmødet torsdag.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, erkender i sin åbningstale ved topmødet, at Afrika står med større udfordringer end Europa, når det eksempelvis gælder den grønne omstilling og digitaliseringen. Derfor skal Europa hjælpe.

- Europæerne skal afgøre, om de vil bygge en ny strategisk alliance med Afrika, så I kan få succes. De første, der får det at føle, hvis det afrikanske kontinent ikke er succesfuld, er Europa, siger Macron.