Med aftalen om, at USA må udstationere militær på dansk jord i fredstid, kan Mette Frederiksen blive den i hvert fald fjerde S-formand, som risikerer at kløjs i atompolitikken. For ganske vist gentog både hun og forsvarsminister Morten Bødskov, at der ikke må udstationeres atomvåben i Danmark i fredstid. Amerikanerne får et klokkeklart nej, hvis de spørger om det, lod Bødskov forstå.