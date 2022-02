USA har sendt krigsskib og kampfly for at forsvare Emiraterne

USA vil sende et krigsskib og et antal kamfly til Den Persiske Golf for at forsvare De Forenede Arabiske Emirater, der senest har været mål for flere raketangreb fra Yemen. Det er angreb, som er begået af shiamuslimske oprørere. Det fremgår af en erklæring fra USA’s ambassade i Emiraterne. Udstationeringen skal ”assistere De Forenede Arabiske Emirater mod den igangværende trussel”, hedder det.

Beslutningen er truffet, efter USA’s forsvarsminister, Lloyd Austin, har talt i telefon med Abu Dhabis kronprins, Mohammed bin Zayede Al-Nayhan. De Forenede Arabiske Emirater er del af den saudisk-ledede koalition, der har stået bag intense flybombardementer af områder i Yemen, som er under houthi-oprøreres kontrol. Oprørerne støttes af Iran. I sidste måned sendte oprørerne flere raketter affyret fra droner mod Emiraterne. Den ene af dem dræbte tre oliearbejdere. Det blev fra Emiraterne besvaret med en række flyangreb mod mål i Yemen.

24. januar affyrede styrker fra USA, der er stationeret på flybasen Al Dhafra i Abu Dhabi, Patriot-raketter. De er i stand til at nedskyde fjendtlige raketter. To raketter mod byen blev ved den lejlighed ramt og uskadeliggjort. En raket blev også skudt ned mandag. Det var, mens Israels præsident, Isaac Herzog, var på besøg i Emiraterne.

USA støtter den saudiske koalition af arabiske lande, der deltager i krigen mod houthi-oprørerne. USA ønsker med sin støtte at sende et ”klart signal om, at USA står på De Forenede Arabiske Emiraters side som en langvarig og strategisk partner”. Det skriver USA’s ambassade. Borgerkrigen i Yemen brød ud i 2014, da houthi-oprørerne indtog hovedstaden Sanaa. Oprørerne har siden sat sig på store dele af landet. Det er sket, mens der er en uløst konflikt i regionen om Irans atomprogram.

Menneskerettighedsorganisationer har gentagne gange fordømt Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater for at have begået krigsforbrydelser ved at angribe civile mål i Yemen.

