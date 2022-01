»Hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.« I hvert fald siden Anders Fogh Rasmussen (V) blev statsminister i 2001, har det været dogmet for politik. I den forstand, at det stadig lever videre, så er regeringen løbet ind i store forklaringsproblemer på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Hvordan er det lige, at man forklarer, at over 20 års kamp i Afghanistan var det hele værd? At der er en dybere mening med missionen i Mali?