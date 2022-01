En af fordelene ved et monarki er, at man ikke har en præsident. Når dronningen ytrer sig, så vil få skyde hende politiske motiver i skoene. Det er institutionen, som taler. Kunne man forestille sig en præsident, som var tiltrådt embedet efter benhårdt og beskidt kampvalg, have samme pondus og troværdighed? Næppe.

Mens Danmarks dronning i anledningen af 50-års jubilæet er blevet hyldet for at samle nationen, så udspiller der sig nu et helt andet drama på Europas sydfla