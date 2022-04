14/04/2022 KL. 14:30

Hey, dig, der kræver alle danske virksomheder ud af Rusland: Du skal lige slappe lidt af …

Det hjælper ikke nødvendigvis frådende at kræve samtlige danske virksomheder ud af Rusland. Der bør være en vis forståelse for, at den slags svære beslutninger godt kan tage lidt tid.