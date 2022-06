Har fodboldspillere ingen skam i livet?

Men sagen er den, at fodbolden er begyndt at distancere sig fra mig i en sådan grad, at det går mig på. Ja ja, det lyder melodramatisk, hvis man ikke er fodboldfan, men de af jer, der har det som mig, kender følelsen af at glæde sig til sæsonstart, at tage med sin far og søn ud på stadion, øl, sodavand, en 300-grams pølse, halvt fedt, halvt kød og et pølsebrød med næringsværdi lavere end alterbrød.