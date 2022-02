I ly af gydens mørke rækker den unge østtysker et bundt pengesedler over til mig. Jeg kvitterer med en flok D-mark og stikker resolut hans østtyske mark i lommen. Vi er i Østberlin i 1979, og mødet mellem den kommunistiske ungdomsspejder og den danske gymnasieelev fra Viborg er ikke for sarte sjæle. Vi veksler nemlig penge ulovligt.