Forleden ankom en tyk brun konvolut fra Berlin. I øvrigt det eneste brev mellem aviser og reklamer. Det viste sig på alle måder at være en hilsen fra fortiden. Under oprydningen i min afdøde tyske fadders lejlighed havde hans familie fundet forskellige småting: breve og billeder, som den mente, at jeg skulle have: Jette cirka fire år i tyrolerkjole. Dåbsbilledet fra ”Atelier Peter Nissen” i Esbjerg og et konfirmationsbillede fra 1974: et snapshot af konfirmanden i jeans og gul trøje