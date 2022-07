Man søger hvide gerningsmænd fremfor brune helte for at relativere islams terror

Woke-segmentet og flere danske muslimer sprang hurtigt til tasterne med falske historier om skyderiet i Field’s. Udgangspunktet for disse historier er at relativere terror ved at gøre det til et “etnisk hvidt” problem.

Danmark er et rummeligt land. Vi forsøger så vidt muligt at være inkluderende. Særligt hvad angår minoritetsetniske. Ikke desto mindre er der grænser for vanviddet. Her er en af de største udfordringer islam – eller dele af islam. De mest ekstremistiske dele af religionen er ikke forenelige med den danske levevis.