Nadia Nadim – fra kæmpe rollemodel til nyttig idiot

VM i fodbold skal i november og december afholdes i Qatar. Nadia Nadim, der officielt er VM-ambassadør, bliver efter eget udsagn ikke betalt »særlig meget«. Titlen har placeret hende i en shitstorm, der frem for alt fremstiller hende som nyttig idiot. Selv er Nadia Nadim afghansk flygtning og førstehåndsvidne til Talibans rædselsregime, der fik hendes far dræbt og familien sendt på flugt. I mange år har hun repræsenterede Danmark og de danske friheds- og ligestillingsværdier. Hun er blevet fremhævet og sat på en piedestal som et ikon og en inspiration i en grad, man sjældent har set før.