Nydanske LGBT+-personer er særligt udsat for diskrimination og udfordringer

Gennem oplevelser og erfaringer vokser vi som mennesker, så de fleste af os med tiden lærer at acceptere og elske os selv. Denne livets rejse er nødvendig for vores udvikling. Vi finder ud af, hvem vi er, lærer at sætte grænser og opnår mål for det liv, vi altid har drømt om.

Til trods for at vi bor i et land som Danmark, gælder det desværre langtfra alle. I forbindelse med etableringen af verdens – og dermed Danmarks – første LGBT+-krisecenter, RED+, har ALS Research udarbejdet en rapport, som kortlægger nydanske LGBT+-personers levevilkår og støttebehov i Danmark i 2021.