Vi svigter de børn, som tør fortælle om den vold, de udsættes for i hjemmet

Familien er stedet, hvor børn bør være i trygge, sikre og kærlige rammer. Forældre, der slår deres børn, bryder den omsorgs- og kærlighedskontrakt, de forpligtede sig til, da de valgte at blive forældre. Volden burde derfor kvitteres med den maksimale straf, loven tillader. Desværre er det min oplevelse, at den familiær relation giver voldsforældre en ”rabat”, når de bliver dømt. Og fejlagtigt bliver betegnelsen opdragelsesvold ofte brugt, hvorfor volden til dels legitimeres, da der her er tale om en forælder med et uartigt barn, der skal opdrages.