Vi er fortsat langt fra ægte ligestilling mellem kønnene

Det tragiske drab på Mia Skadhauge Stevn har sat en politisk kønsdebatterende lavine i gang. Det har fået politikerne til at vågne op, og for første gang i mange år handler det endeligt om køn igen. I kølevandet på debatten er det vigtigt at tale om den chikane og vold, kvinder oplever i hjemmet, i byen og på arbejdspladsen.