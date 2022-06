Derfor kan det betale sig at klippe SAS' navlestreng til staten

Efter et lille år i jobbet kan dansk erhvervslivs flyvende hollænder, SAS’ topchef Anko van der Werff, konstatere, at han er efterladt med arven fra helvede. Det nødlidende selskab er forsynet med en genetisk indpodet evne til at tabe penge, alt imens den indre kultur bliver ædt op af konflikter mellem ledelsen og medarbejderne.