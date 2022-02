Kønskvoters vigtigste funktion er kampen for at afskaffe dem

Man er fristet, er man. Til at trække på skuldrene og gabe højlydt, når debatten om kønskvoter i dansk erhvervslivs bestyrelser endnu engang trænger sig på.

Problemet er, at det ville være en ubegavet reaktion. For vel har vi hørt det hele før, men der er særdeles vægtige årsager til, at vi nu igen skal forholde os til, om