Kaskader af støj slører minksagens afgørende valg

Minkdebatten savner ærlighed. Alle er enige om at kritisere regeringens ulovlige aflivning af mink, men hvad var alternativet? Meget af oppositionen sejler under bekvemmelighedsflag. Tag den ”blå” partileder, der anklager regeringen for at sende regningen for skandalen – 19 mia. kroner i erstatninger – videre til skatteyderne: »Hvad kunne de 19 mia. kr. ikke være gået til?«, spurgte Alex Vanopslagh (LA) sidste søndag i JP. For »den mængde penge« kunne vi betale 42.000 pædagoger, svarede han.