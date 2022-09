Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

19/09/2022 KL. 11:00

Energikrigen må ikke slå os ud

Det haster med at mildne en af de mest mærkbare konsekvenser af Ukrainekrigen. Vores politiske valg om at støtte Ukraines kamp må ikke svækkes af, at Putin bruger energien som et af sine våben.