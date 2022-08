Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

23/08/2022 KL. 08:00

Vi har brug for Møllers arvtagere

Den konservative politiker Per Stig Møller fylder 80 år den 27. august. Han har været en betydende skikkelse i dansk politik og politisk tænkning, og der er i høj grad brug for arvtagere til hans linje, der er under pres i disse år.