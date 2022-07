Thulesens udmelding og partilederens ABC

For det femte at kunne fungere under pres. Alle dispositioner endevendes, og mediebilledet kan sløre den koldsindige analyse. Gentagne gange at få at vide, at man er idiot, ender med at forstyrre beslutningskraft og -vilje. Jeg har oplevet parallelvirkeligheder, hvor man i toppen af et parti eller regering har ét virkelighedsbillede, mens man i medierne ser det helt modsatte. At tøve eller sparke beslutninger til hjørne, fordi man frygter kritisk modtagelse, er tilsvarende farligt. Historien indhenter den, der kommer for sent.

Endelig evnen til at tænke flere træk frem. Partilederen behøver ikke at være skakspiller, men det hjælper. At kunne tænke i scenarier og til det føje kort-, mellem- og langsigtet dimensioner hjælper. I et rationelt rum med interne og eksterne variable. Det, man ved, og det, man ikke ved. Det er nyttigt, når man skal kende sit mandat, sit flertal, sine handlemuligheder. Ledelsesdilemmaerne står i kø.

Politik ender ofte i tragedie, som Michael Dobbs, forfatteren til ”House of Cards”, engang sagde til mig, da jeg interviewede ham til en konkurrerende avis. Politik kan være en brutal kontaktsport, og særligt hvis den spilles efter ”House of Cards”-metoden, giver det seriøse folk en afsmag fra at gå i folkestyrets tjeneste og bidrage til, at vi får et bedre, klogere og friere samfund.

Bundlinjen er, at politik ikke er for de håndsky. Opgaven som partileder kræver lige dele klogskab, vision, ledelseskraft og vilje til magt. Den slags egenskaber gør, at de højeste embeder er reserveret de få.