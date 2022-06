Terrorister skal mødes med nultolerance

Vores hjemlige PET meddeler, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Ganske som den har været længe. Beredskabsniveau er altså i forvejen højt. Vi har set terroranslag og -forsøg i forbindelse med tegningesagen og dansk deltagelse i de krige, der skulle nedkæmpe radikal islamistisk ekstremisme. Meget tyder på, at der er ting, som ikke vil gå i glemmebogen hos sådanne typer.

Det er trist, at den slags også kan ske i Danmark. Truslerne er derude eller snarere: De er både her i Danmark, og de er uden for vores grænser. I den seneste rapport fra Center for Terroranalyse under PET beskæftiger myndighederne sig med terror i bred forstand. Islamistisk terror fylder mest, men der er også en mindre, men stadig udtalt bekymring for højreekstrem terror. En type terror, der jo på sørgelig vis ramte Norge med Anders Behring Breiviks højreekstreme udåd i 2011. Sandsynligheden er dog størst for islamistiske anslag, og i CTA-rapporten står, at »militante islamistiske miljøer findes i og omkring de større danske byer«. Det fremgår også, at skulle der ske islamistisk terroranslag, kan det udløse højreekstrem terror.

Med politiforliget blev de seneste års forøgede indsats mod terror videreført, og ved seneste forsvarsforlig blev efterretningsarbejdet også tilgodeset. En del af det arbejde er også at være så åben, som man nu kan være, over for offentligheden, så vi forstår, hvad der er på spil. Flere penge er ikke alt. Vi skal værne om tjenesterne, deres integritet og behov for dyb fortrolighed. I de seneste par år har tjenesterne været en del af den politiske strid, og den slags er ikke sundt. Sådanne tjenester trives bedst uden politisering.

Bundlinjen er, at der er brug for demokratiernes selvforsvar, for vilje til at værne fundamentet under vores åbne samfund, og der er lige så meget brug for en håndfast indsats over for radikale islamister og andre ekstremister.