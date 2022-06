Ellemann havde et sjældent klarsyn - og enkelte blinde pletter

At Uffe Ellemann-Jensen var en stor dansker og europæer er ubestrideligt. Jeg har haft opgaven som hans debatredaktør på Berlingske Tidende i godt et tiår, kendte ham udmærket forud, og vi blev ved med at holde forbindelsen, så her er min oplevelse af Ellemanns gerning og ord, primært i hans egenskab af udenrigspolitiker: