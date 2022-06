14/06/2022 KL. 07:50

For abonnenter

Danske toppolitikere er langt bedre end deres rygte

Holger K. Nielsen bliver det næste politiske topnavn, der er udpeget til at gøre en forskel for Danmark i diplomatiet. Og det er at undervurdere, hvad de kan, hvis man ikke kan se erfarne politikere i den rolle.