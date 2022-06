06/06/2022 KL. 15:00

Det er det nationale, der holder os sammen

I en årrække har det nationale været gemt lidt væk i forhold til det store globale udsyn. Men ikke mindst begivenhederne i Ukraine har mindet os om, at den ægte sammenhængskraft er det nationale. At vi er et folk, ikke bare en tilfældig klump mennesker, der bebor en lige så tilfældig del af verdenskortet.