16/05/2022 KL. 08:32

Virkeligheden har banket på i Finland og Sverige. Derfor indleverer de ansøgningen om at blive en del af musketéreden

Da den finske præsident ringede til Putin for at sige, at landet opgiver efterkrigstidens neutralitet og ansøger om optagelse i Nato, var beskeden fra Kreml klar: I begår en fejltagelse. Men selv om Rusland har slukket for strømmen til Finland som første reaktion, er både Finland og Sverige fast besluttet - og de har forberedt sig på, at det kan få konsekvenser.