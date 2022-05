Der vil i den næste tid blive spekuleret intenst over, hvorfor en respekteret topminister i en regering, hvis målinger tyder på genvalg, hopper over til lobbyismen. Diplomatisk udtrykt er Slotsholmen, Borgen og medieredaktioner en rygtebørs. De redaktioner, der lever af graver-journalistik, er formentlig i gang. Så mens der graves løs her