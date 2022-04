Mit billede af embedsværket, der bl.a. er formet af knap syv år i Slotsholmens topcirkler, er, at embedsværket gennemgående er en loyal, kompetent, men også viljestærk størrelse – et teknokrati, der vogter over lovlighed og faglighed.

Jeg lyttede interesseret til Justitsministeriets daværende departementschef, Barbara Bertelsen, da hun for en håndfuld år siden brugte udtrykket »små søskende« om de særlige rådgivere, i forbindelse med at hun holdt tale for netop den kreds. Godt set: at man i ministeriet er en familie, sat i verden for at tjene ministeren. Så her er mine tanker som en af disse fhv. små søskende: