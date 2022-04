11/04/2022 KL. 17:00

Ukraine er en kæberasler til friheden

Det er ubærligt ​at tænke på, hvor meget menneskelig lidelse vi kommer til at opleve i denne krig. For alle os, der husker, hvordan Den Kolde Krigs afslutning for 30 år siden tændte håb og optimisme, er der noget at tænke over.