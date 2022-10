Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

12/10/2022 KL. 16:00

For abonnenter

Selvfølgelig kan man finde forklaringer på, at Rusland står bag. Men er man skeptisk, holder man det for sig selv

Når jeg taler med lærde og profilerede mennesker i universitetsverdenen og mediebranchen uden for citat, er der typisk en udpræget skepsis over for tesen om, at det selvfølgelig er Rusland, der skulle stå bag sabotagen i Østersøen.