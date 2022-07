En del af noget større

Nå ja, og så var der selvfølgelig også anklager om valgsvindel og bredsider mod medierne, der blev anklaget for at sprede misinformation og løgne. Jefferson blev undervejs i valgkampen også erklæret både kronisk syg og død af sine politiske modstandere. Men modsat i dag foregik magtoverdragelsen dog fredeligt efter valget, omend Adams nægtede at deltage i Jeffersons indsættelse.

Det var først, efter at Jefferson havde været præsident i to embedsperioder (1801-1809), at det politiske fjendskab blev begravet for alvor. Adams tog initiativet og skrev til Jefferson den 1. januar 1812, godt hjulpet på vej af sin kone, Abigail Adams: »Du og jeg burde ikke dø, før vi har fået talt ud.«

Det blev starten på en korrespondance med mere end 185 breve, der fortsatte til døden skilte dem den 4. juli 1826. Eller rettere: Til døden skilte dem i små fem timer, før de blev genforenet i det hinsides. Det vidste John Adams dog ikke. En af hans sidste sætninger inden døden skal angiveligt have været: »Thomas Jefferson overlever.«

Adams tog fejl i så fald, for Jefferson havde faktisk allerede taget afsked fem timer forinden og ventede formodentlig i det hinsides på sin gamle rival og ven. For som den amerikanske advokat og politiker Daniel Webster så smukt formulerede det i sit mindeord tilbage i 1826:

»Det kan ikke andet end at virke slående og ekstraordinært … at himlen skulle åbne sig for at modtage dem begge på én gang den dag, der for evigt havde forbundet deres egen berømmelse med deres lands herlighed.«