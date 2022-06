15/06/2022 KL. 18:00

Hvad med en Arne-pension til amerikanske politikere?

Mens man herhjemme ofte taler om aldersdiskrimination af ældre, er det nærmest omvendt i USA, hvor man tilsyneladende lever fint med, at Det Hvide Hus er ved at udvikle sig til et avanceret alderdomshjem.