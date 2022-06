Samtidig skal man være varsom med at stirre sig blind på, om høringerne kan vende folkeafstemningen eller ej. Eller gå op i, hvorvidt tv-spektaklet vil kunne stikke en kæp i hjulet på et muligt politisk comeback til ekspræsidenten Trump, som udvalget nok vil fremstille som en fortsat trussel mod det amerikanske demokrati.

En central del af udvalgets arbejde har også været at dykke ned i, hvorvidt der kan være grundlag for, at Trump og andre har brudt loven og burde retsforfølges. Eventuelle lovovertrædelser vil selvfølgelig skulle håndteres juridisk på føderalt og delstatsniveau og kører uafhængigt af udvalget i Kongressen.

Man behøver dog ikke at have det sorte bælte i politisk analyse for at kunne regne ud, at udvalget – som består af syv demokrater og to Trump-kritiske republikanere – har en ambition om at være behjælpelig med efterforskningen.

Høringerne bliver derudover anset for at tjene et principielt formål om folkeoplysning om en national tragedie samt et første udkast til fortællingen, når historien om stormløbet mod Kongressen en dag skal skrives.

Mon ikke et legendarisk spørgsmål fra Watergate-høringerne kommer til at blive gentaget i den sammenhæng: What did the president know, and when did he know it?

Folkeoplysning er selvfølgelig en udfordring i et polariseret og fragmenteret amerikansk medielandskab, hvilket er endnu en forskel til Watergate-høringerne.

Dengang var der tre landsdækkende nyhedskanaler, og interessen var så stor, at stationerne genudsendte høringerne om natten. I dag bliver polariseringen illustreret på fineste vis, ved at tv-stationernes pendanter til bogstavsuppen – CNN, NBC, ABC, CBS, MSNBC m.m. – transmitterer høringen, mens den mest sete tv-station i USA, Fox News, har valgt at holde fast i sin normale torsdagsrutine med meningsdannerne Tucker Carlson, Sean Hannity og Laura Ingraham i bedste sendetid.

Diskussionen om den større mening bag de tv-transmitterede høringer åbner samtidig op for spørgsmålet, hvad der skal ske efter høringerne. Forbliver det ved det tv-transmitterede stormløb mod sandheden, eller skal høringerne være et springbræt til konkrete politiske reformer?

Hos Demokraterne er der politisk appetit på at forsøge at fremme store valgreformer, eksempelvis at afskaffe valgmandskollegiet. Det ene af de to republikanske medlemmer af udvalget, Liz Cheney, frygter til gengæld, at udvalget kommer til at miste al sin troværdighed, hvis høringerne bliver brugt som politisk rambuk til at forsøge at gennemtvinge radikale politiske reformer.

For at gøre sagen endnu mere kompliceret kommer republikanerne i Repræsentanternes Hus inden længe med deres egen rapport om stormløbet. Et alternativt bud på sandheden så at sige. I sig selv et fint bevis på, hvor politiseret jagten på sandheden er i Amerikas angiveligt forenede stater i disse år.