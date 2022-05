Tænk, at jeg en dag ville skrive en klumme om modermælk og McDonald’s. Men here we are.

Først coronakrisen og sidenhen krigen i Ukraine har lært os, at globale forsyningskæder kan være skrøbelige, og at tålmodighed derfor kan blive en nødvendighed. Efterhånden har vi vist vænnet os til de lange leveringstider på eksempelvis