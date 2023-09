Stor kunst eller lovbrud forklædt som kunst? Nok nærmest det sidste

Man kan ikke sige andet om kunstneren Jens Haaning, at han gik planken ud. For selv om han formentlig har haft adskillige muligheder for at aflevere de 532.549 kr. retur, som han i 2021 ”lånte” af Kunsten i Aalborg, så gik han hele vejen, indtil han mandag blev dømt ved Københavns Byret til at tilbagebetale beløbet samt et beløb i sagsomkostninger.