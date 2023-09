Alt hvad der kan bevæge Danmark i en anden retning end Sverige, er godt

Danmark er stolt af sit sociale sikkerhedsnet. Men det har en samfundsmæssig slagside, hvis man ikke behøver tilpasse sig arbejdsmarkedet. Hvis flygtningenes børn ikke tager den danske kultur og de danske normer til sig, er det tegn på en forfejlet integrationsproces.

Man skal tvinge integration igennem. Jeg tænker sætningen, men den stritter og vil ikke give mening. Tvang og integration i samme sætning skurrer. Især når det drejer sig om flygtninge med traumer. Så hvad gør man som samfund, for at få en integration, der ville gøre næste generation til produktive borgere, langt fra bandemiljøerne til at fungere?

I USA, hvor jeg bor, er overførsler fra staten sparsomme. Her tager ingen ”hand-outs for givet. Her må man finde et arbejde, hvis man vil have tag over hovedet og mad i skrutten. Det kan der siges meget negativt om. Men der kan også siges noget positivt. Individet tager ansvar for sig selv og finder en tilfredsstillelse ved ikke at være offer men kunne forsørge sig selv.

Der er vidde rammer for, hvem man kan være her, men vil man have succes, må man indrette og tilpasse sig. Om noget er dét en fantastisk måde at blive integreret på. Måske kunne Danmark lære noget af USA på det punkt?

Hvorfor har Danmark brug for sin fjerde bandepakke? Er det på grund af antallet af nytilkomne? Hvorfor er der sket en forråelse? Har den forfejlede integration at gøre med ressourcefordelingen? Måske er det et helt andet spørgsmål, der skal stilles.

Hvis integrationen fungerer, er befolkningssammensætningen ikke vigtig. Men når samfundet lider på det niveau, der handler om noget så fundamentalt som det offentlige rum, samfundets og borgernes sikkerhed og velfærdssamfundets fremtid generelt, må bladet fra munden og politikerne lægge egenpromovering på hylden.

Sverige viser os, at antallet af nytilkomne har betydning i hele samfundet – i skolerne, i ældreplejen, i sundhedsvæsenet. I Danmark får borgerne igen og igen at vide, at der skal skæres i velfærdsgoderne. Er det fordi, der er brug for flere ressourcer til integration?

Her hvor jeg bor, er 40 pct. af byens indbyggere født i et andet land end USA. Befolkningsgruppen er primært fra Kina og Indien. Jeg er godt klar over, at det ikke er den samme befolkningsgruppe, der søger mod de gavmilde nordeuropæiske velfærdsuddelende lande. Men både Skandinavien og USA er en ”golden ticket” - eller kunne være det. For landet og for det enkelte individ.