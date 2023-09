Abstraherer man fra talmængden, ligger der her et vigtigt budskab: Mange boligejere vil få en skattelettelse. Men hvor stor er den på langt sigt? Det ved ingen.

Først når den endelige vurdering foreligger, er en boligejer på sikker grund. Jeg er overbevist om, at den har lange udsigter. Det har temmelig store konsekvenser for omkring 700.000 boligejere. De har siden 2011 betalt alt for meget i boligskat. Det får de først tilbage, når de endelige vurderinger ankommer.

Nogle få har fået penge retur, men ikke mange. Mit gæt er, at staten fortsat skylder 10-11 mia. kr. Hvert år skal staten betale 6,2 pct. i rente af sin skattegæld. Den udgift på 600-700 mio. kr. sender den så i hovedet på os – også lejerne. Regningen stiger år for år.

Usikkerhed er ufortyndet Roundup for boligmarkedet. En eventuel køber vil holde sig langt væk, hvis en foreløbig vurdering ikke giver mening i forhold til boligens reelle værdi. En køber venter derfor, til den endelige vurdering kommer. Selvfølgelig!

At markedet kan blive påvirket negativt er en bekymring, som findes hos ejendomsmæglerkæden EDC. Kædens kommunikationschef Jan Nordmann betegner forløbet som »historisk ringe.« Skat og den såkaldte vurderingsstyrelse kører hårdt på trods graverende fejl.

»Det kunne boligmarkedet bedre leve med i opgangstider, men som markedet er lige nu, har vi bestemt ikke brug for mere usikkerhed. Det er relevant at spørge, om ikke vi skulle have en timeout, indtil de mest åbenlyse fejl er rettet, og boligmarkedet er mere solidt,« lyder bekymringen fra Jan Nordmann.

En usædvanlig klar melding fra landets største mæglerkæde.

Meldingen skal sendes direkte til Folketinget og ikke mindst de forskellige skatteministre, vi har haft gennem forløbet. For ikke at tabe yderligere ansigt er boligvurderingerne blevet sprøjtet ud. Og vurderingerne er ikke blevet kontrolleret af menneskelige øjne.

Jeg skal ikke fortabe mig i det politiske, men i konsekvenserne for os. De er store. Boligmarkedet har fået en lammer, der vil gøre ondt i mange år.

At skatten kan være helt afgørende for et boligkøb, bevises af, at der hamstres dyre ejerlejligheder i Frederiksberg og København. Som de fleste ved, bliver de hårdest ramt af skattereformen. Køber man inden den 1. januar, slipper man langt billigere, fordi lejlighederne dermed beskattes efter de gamle regler.