Putins virkelige fjende hedder gennemsigtighed

Putin gik hverken i krig i Ukraine for at skabe et Storrusland, fordi han betragter Vesten som svagt og dekadent, eller for at holde Nato på afstand – han gik i krig for at holde demokratiet på afstand.

Et spirende folkestyre i Ukraine med frihed og rettigheder kunne give russerne dårlige idéer, demokratibevægelser kunne sprede sig og i værste fald true Putin og hans eliters magt. Derfor skulle Ukraine erobres eller i hvert fald under kontrol, så friheden ikke fik lov at blomstre som alternativ til det stenhårde russiske styre.