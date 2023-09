Ro, ro, ro din båd – sæt dig nu ved rorpinden, Martin Lidegaard

Forleden sejlede jeg på det gode skib ”Dagmar” på Skanderborg Sø. På båden hænger et lille træskilt med teksten »Navigare necesse est«: »Det er nødvendigt at sejle, at navigere!« Og det er det, ikke mindst i politik.

Lige nu er Det Radikale Venstres partileder, Martin Lidegaard, på vej til partiets landsmøde, der i weekenden