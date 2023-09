En god strategi er en strategi, der bliver ført ud i livet og ikke bare er ord på glittet papir

I realiteten er den nye strategi for forsyningssikkerhed derfor mest af alt et retningspil, som ligesom de tomme formuleringer om samfundssikkerhed og robusthed i regeringsgrundlaget og forsvarsforliget lyder godt, men ikke i sig selv er meget værd. Styrelsen for Forsyningssikkerhed er ligesom kollegerne i Beredskabsstyrelsen, som man bor dør om dør med, men af uransagelige årsager ikke deler ministerområde med, befolket af dygtige og dedikerede mennesker, som vil os alle sammen det godt. Men der mangler en overligger på den koordinerende krisestyring i Danmark til at sætte ambitionsniveauet og foretage de nødvendige prioriteringer – ellers ender det som altid med, at ansvaret deles mellem så mange, at der ingenting er tilbage til nogen. Et nationalt sikkerhedsråd, et særligt ministerområde for samfundssikkerhed eller i det mindste en ”superstyrelse” med mandat til at pålægge andre myndigheder at stramme op ville styrke Danmarks robusthed markant.

En rigtig god strategi definerer klare og målbare mål og anviser forskellige veje til at nå dem, ligesom den beskriver de midler, der står til de involverede aktørers rådighed. En endnu bedre strategi tager også højde for de forudsætninger, strategien hviler på, og mitigerer de risici, som kan identificeres på forhånd, og som eventuelt vil true muligheden for at nå strategiens mål.

Den allerbedste strategi er imidlertid en strategi, som rent faktisk er implementeret frem for blot at se godt ud på glittet papir med illustrationer og grafik. Derfor er det afgørende for dansk forsyningssikkerhed, at den nye strategi udmøntes i konkrete tiltag, og at der løbende følges op fra øverste politiske niveau herpå.