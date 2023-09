Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

09/09/2023 KL. 11:30

For abonnenter

Klæder skaber folk – og omvendt

Er nyt fransk forbud et udtryk for islamofobi? Det mener nogle, mens andre – blandt andre den franske undervisningsminister – mener, at beklædning og religiøse symboler ikke skal kendetegne mennesker.