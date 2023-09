Hun ville så gerne være Mrs. Skandinavien

De ugentlige frokoster med Harris, som Biden havde bebudet i begyndelsen, er i øvrigt heller ikke længere regelmæssige. Det skyldes sikkert kalenderproblemer, som man siger på socialdemokratisk.

Heldigvis havde Kamala Harris dog udset sig en ganske særlig rolle: Hun ville gerne være Mrs. Skandinavien. Lyder det skørt? Så bare vent, til du hører forklaringen på, hvorfor USA’s vicepræsident selv foreslog, at hun gerne ville have ansvaret for USA’s forhold til de skandinaviske lande: »Konstant på jagt efter en portefølje, men tilbageholdende med at acceptere dem, der blev foreslået hende, bad hun om at blive ansvarlig for forholdet til Skandinavien – væk fra rampelyset.«

Et ønske om at agere væk fra rampelyset er ellers ikke typisk det, man forbinder med toppolitikere. Jeg ved heller ikke, om man som skandinaver skal føle sig smigret eller forarget over, at USA’s vicepræsident har en forkærlighed for Skandinavien, fordi det tilsyneladende er easy peasy lemon squeezy.

Som bekendt kan man jo vokse med opgaven. Det er set før, også blandt amerikanske vicepræsidenter, der måtte overtage præsidentposten i utide. Tag bare Harry Truman eller Theodore Roosevelt. Så hvem ved: Måske ville Kamala Harris træde i karakter, såfremt hun blev nødt til at overtage præsidentposten en dag.

Men efter at have læst Franklin Foers ”The Last Politician” sidder man mildest talt ikke tilbage og tænker, at en politiker, der gerne vil være ansvarlig for forholdet til Skandinavien, fordi det er ufarligt og uden for rampelyset, er klar til den helt store scene. Sorry, Mrs. Skandinavien.

Til gengæld er der tilsyneladende potentiale til op til flere kioskbaskere om Kamala Harris, der utvivlsomt er en af de mest tragikomiske skikkelser i amerikansk politik i disse år.