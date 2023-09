Når man lever i en boble, skal man have hjælp til at prikke hul på den

Efterfølgende har jeg tænkt meget over det. Og spurgt mig selv, hvordan jeg selv ville have reageret, hvis det var sket for en håndfuld år siden, hvor jeg selv sad i Folketinget. Ville jeg også, helt fuld af begejstring, have sørget for at få taget et billede med Zelenskyj, som jeg kunne lægge på mine sociale medier? Ville jeg have haft den samme afsky over for dette mediecirkus, hvor politikerne er helt blinde for de perspektiver på deres egen ageren, som jeg har nu?

Sandheden er, at jeg ikke kan afvise, at jeg ville have gjort det samme. Man bliver nemlig en form for blind, når man er folketingspolitiker. Man går rundt i sin egen boble uden særlig megen kontakt til den virkelighed, som findes derude. Til det levede liv blandt de almindelige borgere. Til det blik, som almindelige borgere betragter politikerne med.