Europa har frem for alt brug for samling

Skønt jeg ikke bryder mig om de autokratiske tendenser, der er opstået i navnlig Ungarn, er der ud over spørgsmålet om migration også en mere vanskelig problemstilling på færde: Hvor meget kan Vesteuropa kræve, at landene i Østeuropa tilpasser sig vesteuropæiske idealer?

Det er klart, at alle EU-lande skal være retsstater. Det er bygget ind i selve traktatgrundlaget og dermed i optagelsesprincipperne.

Men – for at tage et eksempel – er det i virkeligheden en form for uskrevet krav til et EU-land, at det fører en politik, der er lige så fjendtlig over for familien, som f.eks. de skandinaviske landes er? Eller skal vi acceptere, at set fra et land som f.eks. Polen er alting ved vores samfundsmodel ikke rosenrødt?

Det er sandt, at EU minder om at køre på cykel i den forstand, at hvis man kører for langsomt, kan det i begge tilfælde skabe farlige situationer. Men det er ikke i sig selv noget argument for, at EU skal køre så stærkt, at det er hasarderet og farligt for den fornemmelse af enhed og sammenhold, der er nødt til at gennemsyre projektet.

Jeg tror, vi som danskere skal være opmærksomme på følgende: I Danmark er vi vant til, at konservatismen er allieret med liberalismen. Det har først og fremmest kunnet lade sig gøre, fordi Venstre i praksis var et forholdsvis konservativt parti, mens De Konservative var et forholdsvis liberalt parti.

Sådan er det ikke overalt i Europa. I nogle lande kan dele af befolkningen have den oplevelse, at hvis der bliver presset for hårdt på med liberale reformer, så virker det skræmmende på ægte konservative.

Set fra den konservative befolknings synspunkt ligner liberalismen og socialismen hinanden på den måde, at der i begge tilfælde er tale om revolutionære bevægelser, der har antaget traditionerne som deres fjende.

Men hvordan kan du sige sådan noget? Sidder du ikke i Folketinget for et liberalt parti?

Jeg kan sige den slags, fordi det giver mig anledning til at udtrykke en meget dybfølt holdning: Selvom man har magten, skal man ikke føre en politik, hvor man virkelig træder store grupper i befolkningen hårdt over tæerne.

Det har jeg aldrig været tilhænger af. Det er jeg ikke tilhænger af i dag. Og jeg bliver heller ikke tilhænger af det engang i fremtiden.

Varige forbedringer af samfundet vil altid være baseret på, at de fleste så at sige kan se meningen med galskaben. Varige forbedringer af samfundet vil altid være baseret på, at de rent faktisk er til gavn for de fleste. Ikke kun, når regeringen selv skal sige det. Også når folk skal leve med de påståede forbedringer i dagligdagen.

Europa har masser af udfordringer. Og vi skal ikke være bange for at tale om dem: Beskyttelse af vores europæiske samfundsmodel imod væbnede angreb (som vi ser lige nu med Rusland). Beskyttelse af vores ydre grænser imod selvtægt, når det gælder om at rejse ind i kontinentet og opholde sig på det. Grøn omstilling. Fastholdelse af det indre marked og friheden til at bevæge sig for mennesker, tjenesteydelser, varer og kapital. Omstilling til større og bedre varetagelse af den fysiske sikkerhed. Omstilling til at være mere selvberoende i en verden af store lande, der ikke nødvendigvis vil Europa det godt.

Men løsningerne skal være afgrænset af, at der skal være samling. Mellem nord og syd. Mellem øst og vest. Mellem borgerne i de enkelte stater.

Så ja til grøn omstilling, men nej til gule veste. Ja til, at man kan komme ind i Europa for at arbejde. Men nej til et omfang af naivitet, der skaber grobund for fascisme.

Derfor går det heller ikke at skælde ud på dem, der har svært ved at se visdommen i at gennemføre reformer med gaspedalen i bund. Folk er i deres gode ret til at mene det, de mener. Og de kommer i hvert fald ikke over på din side ved at få at vide, at de er nogle fjolser.

Derfor er den vigtigste udfordring for EU: Vi skal tilpasse os til en verden i forandring. Men vi skal ikke gøre det på måder, der skaber splittelse. Samling er, hvad Europa først og fremmest har brug for i disse år.