Brænd Det Konservative Folkeparti ned

Siden har historiske opgør forfulgt partiet – for eksempel mellem Erik Haunstrup Clemmesen og den mere højreorienterede Erik Ninn-Hansen, den midtsøgende Henning Dyremose og den mere højreorienterede Hans Engell – opgør, der både handlede om ideologi og personlige ambitioner. Men i det aktuelle opgør med europaparlamentariker Pernille Weiss er det svært at få øje på andet end et ufint personopgør, der er dybt skadeligt for partiet.

I et vist omfang kan partier tåle ideologiske opgør – og måske endda blive styrket af det, men ondsindede personopgør taber man altid på. Og Weiss-sagen er pinagtig for partiet, for selv en blind kan se, det handler om en tilbagevendende magtkamp mellem lokalforeningerne og partiledelsen på Christiansborg, der virker temmelig fast besluttet på, at Pernille Weiss skal ud – og en af ledelsens favoritter ind. Herunder blandt andre Birgitte Bergmann, der ikke opnåede valg sidste efterår.

Weiss-sagen ligner et karaktermord, der er opfundet til lejligheden – hvor påstande, anonyme stemmer og uigennemskuelige anklager om chikane og krænkelser – uden nogen form for bevismateriale og retssikkerhed – og helt i den ånd, der kendetegner MeToo-fænomenet – kan være med til at rydde en nu uønsket kandidat af vejen.

Nej, den gamle, sejlivede dame har det sandelig ikke godt. Men hvis partiet kunne løfte blikket fra sine interne magtkampe og ligegyldige politiske dagsordener, vil det se, at der er momentum for at lade et rodfæstet, tænksomt og velfunderet konservativt folkeparti, der har andet på hjerte end skattelettelser, genopstå. Men måske er det nødvendigt, med skuespiller Helle Joofs formulering, at »brænde hele lortet ned og starte forfra«. For tiden er konservativ.