Glem prognoserne: Her er de tre bomber under boligmarkedet

Det er psykologien. Der er langt mere psykologi i boligmarkedet, end mange tror.

Her er de tre bomber under boligmarkedet.

Efterslæbet af de voldsomme rentestigninger.

Beskæftigelsen.

Usikkerhed om boligskattereformen.

Vi tager lige bomberne i rækkefølge uden at røre ved detonatorerne.

Rentebevægelser rammer altid med forsinkelse, og det var ALTID. De historisk lave renter, der pustede boligpriserne op for et par år siden, er ikke slået igennem endnu flere steder i landet, har Nykredit regnet sig frem til.

Den udvikling har en besynderlig positiv effekt. Priserne i de pågældende områder er kun steget beskedent. Derfor påvirkes priserne ikke nær så meget af de stigende renter som i de dyreste steder i landet.

I store dele af Danmark kan man også glæde sig over, at den såkaldte boligbyrde ikke er større end det historiske gennemsnit. Boligbyrden er et udtryk for, hvor stor en del af en families indkomst, der skal bruges til at betale finansieringsomkostningerne.

Byrden i de dyre områder er til gengæld et stykke over det historiske gennemsnit, og det skyldes udelukkende de høje renter.

Effekten af dem er altså ikke slået igennem endnu. Det sker først, når beslutningen om en skiferie i Alperne og sommerturen til Thailand skal træffes. Ups! Dem er der ikke råd til.

Så til beskæftigelsen. Den er så høj, at man nærmest kan tale om fuld beskæftigelse. I stort set hver eneste analyse påpeges det, at boligmarkedet holdes oppe af den høje beskæftigelse og de mærkbare lønforhøjelser, de fleste har fået efter de seneste overenskomstforhandlinger.

Men hvad nu hvis man ikke får løn længere? Jeg har noteret mig, at fyringssæsonen er startet i de store koncerner. Det gælder bl.a. Vestas og Danish Crown. Den første gigant er afhængig af den såkaldt grønne bølge, der er ved at få boblekarakter, den anden af forbrugernes lyst og økonomiske evne til at købe fødevarer.

Hvad gør man, hvis man er i en af de fyringstruede brancher og overvejer boligkøb? Man køber, men ikke en bolig i en prisklasse, der presser den daglige økonomi så meget, at en biograftur skal finansieres ved at trække på kassekreditten og popcorn med et tillægslån.

Vi bevæger os til boligskattereformen, der træder i kraft 1. januar 2024. Den vil skabe kaos, og det er allerede begyndt. Reformen vil primært ramme de dyreste boliger. Men køber man inden 1. januar, kommer man ikke til at betale mere end nu.

Det giver en klækkelig rabat. Det har resulteret i en usædvanlig hektisk aktivitet på ejerlejlighedsmarkedet i og omkring København. Situationen beskrives med ord som: »hasteindkøb« og »hamstring.«

De pågældende købere løber en ekstrem risiko, da prisen på deres lejlighed nærmest per automatik vil falde efter 1. januar. Det vurderes, at priserne kan falde mellem 5 og 10 pct. alene som konsekvens af reformen. Jeg tror, faldet bliver større.

Det skyldes den ekstreme usikkerhed, som boligmarkedet kastes ud i. Rigtig mange boligejere når ikke at få en ny vurdering af deres bolig inden 1. januar. De får en foreløbig vurdering. Den kan der ikke klages over.

Reelt er der tale om en ny forsinkelse af reformen - bare pakket ind.

Usikkerheden bliver enorm. Det får især konsekvenser i de dyre områder, men så sandelig også andre steder i landet.

Der er grund til at passe ekstra godt på nu og i de kommende år, hvis man vil ind på boligmarkedet.

Efterslæb af højere rente, flere arbejdsløse og en skattereform med statsstøttet usikkerhed er tikkende bomber. Der skal ikke meget til at detonere dem.